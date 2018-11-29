Vali Su, Toroslar'da Tamamlanan Halı Sahaları İnceledi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:56



29 Kasım 2018 Perşembe 14:56

Mersin Valisi Ali İhsan Su, SODES kapsamında hayata geçirilen "Toroslar'da spor, kültür ve sanat" projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan halı sahalarda incelemelerde bulundu.Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle Toroslar, Mezitli, Erdemli, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin kırsal kesimdeki mahallelere halı saha inşa edildi.Festival, kutlama, spor müsabakaları ve eğitimleri, düğün, tören ile taziye gibi amaçlarda kullanılabilmesi için yapılan sahalar açılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.Vali Su, bu kapsamda beraberindeki Gençlik Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ile birlikte Gözne, Ayvagediği ve Aladağ mahallelerini ziyaret ederek, sahalarda incelemelerde bulundu.Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Su, çocuklara da spor malzemesi hediye etti.Su, burada yaptığı konuşmada, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın destekleriyle Mersin'e çok önemli hizmetler yapıldığını anımsattı.Bu projeyle de 15 halı saha inşa ettiklerini belirten Su, önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapılması planlanan 15 halı saha ve 2 sentetik çim yüzeyli futbol sahasının ihalesinin gerçekleştirileceğini ifade etti.Su, şunları kaydetti:"Bu güzel hizmetlerimizin vatandaşlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onları mutlu etmek, geleceğe hazırlamak ve spor ile buluşturmak bizim görevlerimiz arasındadır. Çocuklarımız bu güzel sahalarda kendilerini fiziksel anlamda geliştirecekler, spor aktiviteleri yapacaklar ve arkadaşlık ilişkilerini daha iyi kuracaklar."