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Vali Su, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

09.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:13
Vali Su, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polis teşkilatının, korona virüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Vali Su, bu mücadelenin tüm neferlerine şükranlarını sundu.

Vali Su, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatının, milletin huzur ve emniyetinin sağlanması için 175 yıldır canla-başla hizmet verdiğini vurgulayan Su, "Kurulduğu günden beri üstlendiği görevi layıkıyla yapmaya gayret gösteren polis teşkilatımız, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de devam eden Kovid-19 salgını ile mücadelede sağlık görevlilerimiz gibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatmasına bu mücadelenin en ön saflarında yer alarak yoğun gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz olmak üzere bu mücadelenin tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu kutlu çatı altında görevlerini ifa ederken şahadet mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, görevlerini büyük fedakarlıklarla yerine getirmeye devam eden tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Polis, Güncel
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