Vali Su ve Başkan Seçer, MTSO'nun 134. yıl coşkusuna ortak oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) kuruluşunun 134'üncü yıl dönümü kutlama programına katılarak, Mersin iş dünyasının coşkusuna ortak oldu.MTSO, 134'üncü yaşını, bir otelde düzenlediği baloyla kutladı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliği yaptığı baloya, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı."Hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız"Kutlamada bir konuşma yapan Vali Su, MTSO'nun 134'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sürekli gelişen ve kalkınan Mersin'de eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda çok önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirten Su, başta MTSO olmak üzere özel sektör tarafından da çok önemli yatırımların Mersin'de hayata geçirildiğini söyledi. MTSO'nun sosyal sorumluluk projelerine verdiği katkıya da değinen Su, "Bu hususta kendilerini tebrik ediyorum. Bunlar hep birlikte ortak uyum içerisinde başardığımız işler. İlimizde bu güzel birliktelik devam ettiği sürece inanıyorum ki, hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız, Mersin'in kalkınması ve gelişmesi için çok daha güzel hizmetleri hep beraber hayata geçireceğiz" dedi."Meslek odaları, sivil toplum örgütleri, sendikalar demokrasinin olmazsa olmazı"Başkan Seçer ise üniversiteyi bitirdiği 1987 yılında iş hayatına atıldığını ve o tarihten itibaren de Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında, siyasi görevi başlayana kadar hep ilişki içerisinde olduğunu dile getirdi. Siyasete girdikten sonra bu ilişkilerin farklı bir boyuta evrildiğini ifade eden Seçer, "Ben meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların önemli yapılar olduğunu, demokrasilerin olmazsa olmaz temel ögelerinden biri olduğunu göreve geldikten sonra daha iyi kavramaya başladım. Baktım ki, özellikle parlamentoda yasalar yapılırken bize karanlık yolları aydınlatan kurumlar, kuruluşlar sivil toplum örgütleri. Onlar bize el feneri görevi görüyor. Hangi konuda olursa olsun, o konuya ait bir sivil toplum örgütünün bilgisi, birikimi, önerileri, yol göstericiliğinin bizim bilgimizden, becerimizden, liyakatimizden çok daha üst seviyede olduğunu gördüm" diye konuştu."Kendi adıma bir menfaat temini için değil, kenti doğru yönetebilmek için yapıyorum"Geçtiğimiz aylarda MTSO tarafından "Mersin Başkanı'ndan Ne Bekliyor?" toplantısına katıldığını ve orada odanın kente dair beklentileri ile kendi hazırladıkları seçim bildirgelerinin örtüştüğünü dile getiren Seçer, "Göreve geldiğimden bu yana bütün kurumlarla olduğum gibi sadece Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile değil, Anamur'u, Erdemli'si, Mut'u, Silifke'si, Tarsus'u bütün ticaret ve sanayi odaları, başkanları ve nezdinde tüm üyeleri ile hep iyi temaslar içerisinde olmaya gayret ediyorum. Bunu kendi adıma bir menfaat temini için değil, kenti doğru yönetebilmek için yapıyorum. Kentin sorunlarını daha iyi kavrayabilmek, bu sorunlara çözüm bulabilmek için bunu yapıyorum. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bize önemli katkılar sunuyorlar" ifadelerini kullandı."Mersin'de bir uyum dönemi"Yönettikleri kentte bir uyum dönemi başladığını ve bunun da en çok Mersinliler için önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Valimiz, bizler, diğer bütün atanmış, seçilmiş tüm arkadaşlarımız, hepimizin bir dünya görüşü, ideolojik yapısı, bir parti mensubiyeti olabilir. Ancak eğer yaşadığımız, yönettiğimiz kentin ortak paydasında buluşabiliyorsak, bütün bu farklılıkları bir köşeye atabiliyorsak buradan karlı çıkacak olan Mersinliler olacak. Ben üzerime düşenin gereğini yapmaya çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim. Bizimle beraber kentin yönetiminde emek sarf eden, alın teri döken herkese de bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum" dedi."İşin, aşın, ekmeğin olduğu her yerde huzur, mutluluk olur"Seçer, MTSO'da geçmişte ve günümüzde hizmet etmiş başkanları saygı ile anarak, şöyle devam etti:"Ekonominin yükseldiği her toplumda diğer bütün sorunlar teferruat kalır. Onları da çözeriz. İşin, aşın, ekmeğin olduğu her yerde huzur, mutluluk, keyif, eğitim, sağlık, kültür, sanat, demokrasi, hukuk devleti olur. Ben buna inanıyorum. İnşallah Mersin'de hep beraber, el birliği ile çok daha güzel hizmetler yapacağız. Mersinimize çok daha güzel eserler kazandıracağız. Sadece Türkiye'de, bölgemizde değil, dünyada çok daha saygın bir yere getireceğiz. MTSO kadim bir kurum. Çok önemli hizmetleri olmuş, olacağına da inanıyorum. Doğum gününüzü, yıl dönümünüzü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." - MERSİN