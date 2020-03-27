Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Su: "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde"

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüse karşı alınan tüm tedbirlerin Mersin'de de kararlılıkla uygulanmaya devam edildiğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde" dedi.

27.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:39
Vali Su:
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüse karşı alınan tüm tedbirlerin Mersin'de de kararlılıkla uygulanmaya devam edildiğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde" dedi.

Mersin Valiliği, il genelinde korona virüse karşı yürütülen çalışmalar ve Vefa Sosyal Destek Grubuna ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, dünya genelinde tehdit oluşturan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) olarak nitelendirilen korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların karar ve genelgeleri doğrultusunda alınan tüm tedbirlerin Mersin'de de kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelgesi doğrultusunda Valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının Mersin'de vatandaşlara hizmet etmek üzere çalışmalarına 7/24 devam ettikleri kaydedilen açıklamada, "İlimizde, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen yalnız yaşayan ya da yanında bir yakını olmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, taleplerini iletmeye devam ediyor. Bu talepler valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezleri tarafından takip ediliyor ve yerine getiriliyor" denildi.

"7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz"

Vali Ali İhsan Su da yaptığı açıklamada, Mersin genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının sahada çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını aramaları halinde, yetkilendirilen kamu görevlilerinin ilgili adreslere yönlendirildiğini kaydeden Vali Su, gıda, temizlik ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra isteyen vatandaşların maaşlarının da ikametlerinde tesliminin yapıldığını ve bu hizmetlerin 7/24 karşılanmaya devam edileceğini söyledi. Su, "Ayrıca ilimizde ikamet ederek, yalnız yaşadığı tespit edilen ve kronik rahatsızlığı olanlarla 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından aranarak ihtiyaçları sorulup yerine getiriliyor. Valiliğimiz ve ilgili kurumların destekleriyle sistemi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımızın hayatı aynı derecede değerlidir, dolayısıyla vatandaşlarımızın evde kalmaları son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte sosyal medyada asılsız, provokatif, gerçek dışı paylaşımlara da itibar edilmemesini isteyerek, resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Su, asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler yapıldığının altını çizdi.

Tüm Mersinlilere göstermiş oldukları destek ve anlayıştan dolayı teşekkür eden Vali Su, vatandaşlara seslenerek, "Evinde kal Mersin. Evde hayat var" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali ihsan, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vali Su: 'Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:51: Açık Alanlar, Sevgi Yolları ve Parklar Dezenfekte Ediliyor - Haber 15:50: KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi-Yeniden - Haber 15:50: Amasya'da zabıta "evde kal" kuralına farkındalık getirdi - Haber 15:50: Büyükşehir Belediyesi MEŞOT'u dezenfekte ediyor - Haber 15:50: Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin... - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber