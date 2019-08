Vali, tarlada buğday biçti

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Pasinler ilçesinin Altınbaşak köyünde, ilk kez bindiği biçerdöverle tarlaya girerek buğday biçti. Pasinler Ovası'na hayran kaldığını belirten Memiş, "Çok bereketli topraklarımız var" dedi.Pasinler Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Köprüköy Kaymakamı Murat Öztürk, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, İl Tarım Müdürü Osman Akar ile birlikte ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak köyüne gelen Vali Okay Memiş, tarlada köylüler tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Memiş, daha sonra biçimi yapılacak tarlaya gitti. Burada biçerdövere binen Vali Memiş, 40 dönümlük tarlanın 300 metresini biçti. İş bitimi biçerdöver makinesinden inerken köylüler tarafından alkışlanan Vali Memiş, tarla sahibi ve biçerdöverin sahibinden yevmiye istedi.Vali Oktay Memiş, deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Pasinler Ovası'nı, Çukurova'ya benzetti. Bu yıl diğer bölgelere nazaran iklim şartları nedeniyle hasada geç başladıklarını vurgulayan Memiş, "Bizim buğdayımızın kalitesi ve aroması, toprağımızın mineral yapısından dolayı çok kaliteli. Çok talep gören bir buğdayımız var. Toplamda Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si özellikle Pasinler ve DAPHAN Ovası olmak üzere Erzurum'da üretiliyor. Sulamayla ilgili eksikliklerimiz var ve onları değerlendiriyoruz. Alvarlı ve Söylemez barajlarının hayata geçmesiyle beraber bu ovanın tamamını sulayacağız. Yani adam diksek burada büyür. Öyle bir mineral ve toprak yapısı var" diye konuştu.Bu yıl yaklaşık 80 ton civarında Pasin Ovası'ndaki çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği sağladıklarını hatırlatan Memiş, "Çünkü biz çiftçimize inanıyoruz. Pasinler ve Erzurum çiftçisi çok çalışkan ve toprağına bağlı. Yapılan işin bir de hayvancılık boyutu var tabi. Yaklaşık 80 bin civarında büyükbaş, 45 bin civarı da küçükbaş hayvan varlığı var. Hedefimiz bir ya da iki yıl içerisinde en az 100 bin büyükbaş hayvan varlığı. Çünkü bu ova, bunu rahatlıkla karşılayacak potansiyelde. Çiftçilerin yanındayız. Bize aktarılan kaynakları, sayın cumhurbaşkanımızın ilimize sağladığı imkanları, biz de sizin ayağınıza getireceğiz, para kazanmanızı ve istihdam sağlamanızı sağlayacağız. Biçerdöveri de kullandık, tabi ki teknolojik bir şey. Hayatımda ilk defa kullandım bu aleti. Yukarıdan o buğdayın kalitesi ve yoğunluğu çok güzeldi" dedi.Vali Okay Memiş, daha sonra Ayçiçek tarlası, salata ve domates serası ile bir çiftlikte büyükbaş hayvanlarını gezerek üretici ve besicilerden bilgi aldı.