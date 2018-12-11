Vali Taşbilek 'Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın' projesinin sahibi öğrenciyi makamında ağırladı

11 Aralık 2018 Salı 15:51



11 Aralık 2018 Salı 15:51

Vali Taşbilek 'Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın' projesinin sahibi öğrenciyi makamında ağırladıGümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir üniversite öğrencisi tarafından başlatılan projeyi "Biz tok yatıyorsak herkes tok yatsın Gümüşhane'de" projesine çevirdiGÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 'Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın' diyerek harçlığından biriktirdiği parayı fırınlara ihtiyaç sahiplerinin ekmek alması için bırakan 18 yaşındaki üniversite öğrencisini makamında kabul etti, annesini de telefonla arayarak böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür etti, projenin de 'Biz toksak herkes tok yatsın Gümüşhane'de' şeklinde devam etmesini istedi. Gümüşhane Üniversitesinde okuyan Samsunlu 18 yaşındaki Grafik-Tasarım bölümü birinci sınıf öğrencisi Melike Ayvaz, okulunda ödev olarak başlattığı ve ardından tüm şehre yayılan 'Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın' projesini Vali Kamuran Taşbilek'e anlattı.Konunun medyada yer almasının ardından öğrenciyi makamında ağırlayan Vali Taşbilek, öğrencinin annesini de telefonla arayarak böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür etti."Biz toksak herkes tok yatsın Gümüşhane'de"Geçtiğimiz günlerde basın aracılığıyla Melike Ayvaz'ın çok güzel bir faaliyetine şahit olduğunu hem kendisiyle tanışmak hem teşekkür etmek hem de faaliyetleriyle ilgili bilgi almak amacıyla kendisini davet ettiklerini kaydeden Vali Taşbilek, "O diyor ki 'Ben toksam herkes tok yatsın'. Bende onun müsaadesiyle diyorum ki 'Biz toksak herkes tok yatsın Gümüşhane'de.' Bu kadar iyi yürekli kızlarımızın bizim yapacağımız faaliyetlere ışık tutması, bizim toplumsal faaliyetlerimizde, çalışmalarımızda da nerede bir fakir, ihtiyaç sahibi, darda kalmış varsa bu vesileyle gönüllü birer kardeşimiz olarak bizlere ulaştırmalarını talep etmek amacıyla kendilerini davet ettik" dedi."Allah'a şükrolsun ki çok güzel bir gençliğimiz var. Bunlar da gençliğimizin örnek şahsiyetleri"Güçlerinin yettiğince Gümüşhane'de bütün ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek ve onların dertlerine derman olabilmek amacıyla neler yapılabileceği konusundan duyarlı öğrenciden fikir aldıklarını dile getiren Vali Taşbilek, "Bu kızlarımızın şahsında bizim toplum yapımızda gençlerimizin pırıl pırıl olduğunun bir göstergesini de tekrar yaşıyoruz. Bu kadar güzel evlatlarımız olduğu için çok mutluyuz. Bu topluluğa, bu ülkeye, değerlerine bağlı, kendisinden ziyade başkalarını düşünen, ihtiyaç sahibi insanları düşünen evlatlarımız var. Ki bu çocuklar öğrenci. Kendi harçlıklarından artırdıklarıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma gayretindeler. Çok büyük bir faaliyet ve çaba. Çok etkilendim, duygulandırıcı bir hadise. Allah'a şükrolsun ki çok güzel bir gençliğimiz var. Bunlar da gençliğimizin örnek şahsiyetleri. Bu çocuklar gibi toplumumuzda on binlerce gencimiz var. İyi yürekli, değerlerine sahip, insanlarına sahip çok güzel çocuklarımız var" diye konuştu."Annesini aradım, teşekkür ettim. Böyle gençlere sahibiz, geleceğimiz parlak"Ziyaret sırasında Melike Ayvaz'ın annesini de telefonla aradığını hatırlatan Vali Taşbilek, "Böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için kendilerine çok teşekkür ettim. Annelerimiz, babalarımız toplumumuza duyarlı insanlar yetiştirdikleri takdirde bunların sonuçlarının da Melike kızımız ve diğer çocuklarımız gibi güzel olduğunu görüyoruz. Böyle gençlere sahibiz, geleceğimiz parlak" diyerek sözlerini sonlandırdı."Herkes bana yardım etmek için mesaj atıyor, arıyor"18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melike Ayvaz da Valilikten aradıklarında çok heyecanlandığını belirterek, "Gerçekten bazı şeyleri başarabilmişim ki böyle bir makama davet edildim. Çok teşekkür ediyorum beni duydukları için. İnsanlara yardım etmek istedikleri için çok teşekkür ederim. Uygulamanın duyulmasının ardından insanların bazı şeylerin farkına vardığını fark ettim bende. Çok yardıma muhtaç insanlar var. Bu tür projelerle fark ediliyor. Herkes bir yardım çabasında şuan. Herkes bana yardım etmek için mesaj atıyor, arıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Olay: Gümüşhane Üniversitesinde okuyan 18 yaşındaki Grafik-Tasarım bölümü birinci sınıf öğrencisi Melike Ayvaz, 'Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın' diyerek harçlığından ve devletin verdiği krediden biriktirdiği 10-15 ekmek parasını düzenli aralıklarla fırınlara ihtiyaç sahiplerinin ekmek alması için bırakıyor. Özellikle fırıncıların "Böyle insanlar var mı, herkes böyle olsa keşke" demelerinde de etkilenen Ayvaz, projeyi gücünün yettiği kadar devam ettireceğini söylemişti.