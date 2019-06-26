26.06.2019 17:53
Haberler » Güncel » Haber

Vali Taşbilek'den Kürtün ve Torul ilçelerine ziyaret

Vali Taşbilek

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ve Torul ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ve Torul ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.
Kürtün'de Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda muhtarları dinleyen Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Kürtün'ün resmini çizebilmek, sıkıntıları, ihtiyaçları, talepleri, beklentileri belirlemek ve bunlarla ilgili değerlendirmede bulunmak maksadıyla toplantı düzenlediklerini söyledi.
Elbirliği içerisinde sorunları çözmeye gayret edeceklerini dile getiren Taşbilek, "En öncelikli kısımlardan başlayarak çok kısa zaman içerisinde hepsini toparlamak istiyoruz. Bu bölgenin insanının anlayışına sığınarak bazı şeyler gecikmiş olabilir. İnşallah sizin o güzel anlayışınıza mahcup olmadan elimizden geldiğince ihtiyaçları önceleyerek altyapı hizmetlerini verme noktasında bütün çabamızı sarf edeceğiz." diye konuştu.
Taşbilek, toplantının ardından, Mart ayında Irak 'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in ilçeye bağlı Günyüzü köyündeki ailesini ziyaret etti.
Daha sonra Torul ilçesine gelen Taşbilek, Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Muhtarları dinleyen Taşbilek, sonrasında yaptığı konuşmada, "Maddi hizmetlerle ilgili bütün taleplerinizi aldık. Elimizden geldiğince imkanlarımız çerçevesinde bu taleplerinizi yerine getireceğiz. Köy ve mahallelerdeki muhtaç, düşkün, kimsesiz vatandaşlara ulaşmayı ve bize bildirmeyi ihmal etmeyin." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Gümüşhane , Torul , Kürtün , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:31 THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI (2 aktüel)
18:31 Muş'ta yıl sonu sergisi
18:31 Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası bulundu
18:30 İbo Aslan dünya şampiyonu
18:29 KİLİS Turagay: Suriye'ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık
18:29 AKASYA Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı
18:28 THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da