Vali Taşbilek, Duyarlı Öğrenciyi Kabul Etti

11 Aralık 2018 Salı 14:17



11 Aralık 2018 Salı 14:17

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, biriktirdiği harçlığının yanı sıra öğrenci kredisinin bir bölümüyle askıda ekmek uygulamasına destek olan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melike Ayvaz'ı tebrik etti.Taşbilek, bir süre önce basına yansıyan haber üzerine makamında ağırladığı Ayvaz'la bir süre görüştü.Taşbilek, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi genç kıza anlamlı çabası için teşekkür etti.Ayvaz'ın "Ben toksam herkes tok yatsın" sözlerinden etkilendiğini ifade eden Taşbilek, şunları söyledi:"Kendince özellikli bir kampanya başlatmış. Bu kızımızın içindeki iyilik duygusunun dışa yansıması. Ben de demek istiyorum ki 'Biz toksak herkes tok yatsın'. Bu iyi yürekli kızımızdan nerede bir fakir, ihtiyaç sahibi, darda kalmış varsa bu vesile ile gönüllü kardeşimiz olarak bizlere ulaştırmasını talep ettim. Elimiz, gücümüz yettiğince Gümüşhane'mizde yaşayan herkese, bütün ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek ve onların dertlerine derman olabilmek amacıyla yapılabilecekleri istişare ettik."Taşbilek, Ayvaz'ın annesiyle de telefonda görüşerek tebrik ettiğini aktararak, bu faaliyetin gençlerin temiz duygularının bir göstergesi olduğuna işaret etti."Ne kadar mutluyuz ki bu kadar güzel evlatlarımız var." diyen Vali Taşbilek, şunları kaydetti:"Bu topluma, ülkeye, değerlerine bağlı, kendisinden ziyade başkalarını düşünen insanlar. Bu çocuklar öğrenci. Kendi harçlıklarından artırdıklarıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma gayretindeler. Çok özellikli bir çaba. Çok etkilendim. Allah'a şükür çok güzel bir gençliğimiz var. İyi yürekli, değerlerine sahip çok güzel çocuklarımız var. Annelerimiz, babalarımız topluma duyarlı çocuklar yetiştiriyor. Böyle duyarlı bir topluma sahibiz. Kendilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum.""Herkes bana yardım etmek için mesaj atıyor"Melike Ayvaz da duyarlılık oluşturmak adına gösterdiği çabanın olumlu karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Taşbilek'e projesine desteğinden ötürü teşekkür eden Ayvaz, "Projem duyulunca insanların bazı şeylerin farkına vardığını gördüm. Yardıma muhtaç insanların bu tür faaliyetlerle farkına varılıyor. Herkes bana yardım etmek için mesaj atıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.