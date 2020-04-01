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Vali Taşbilek'ten gurbetçilere "Gelmeyin" çağrısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle şehre giriş ve çıkış noktalarındaki çalışmaları denetleyerek "Lütfen olağanüstü durumlar haricinde Gümüşhane'ye gelmeyiniz" dedi.

01.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:36
Vali Taşbilek'ten gurbetçilere
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle şehre giriş ve çıkış noktalarındaki çalışmaları denetleyerek "Lütfen olağanüstü durumlar haricinde Gümüşhane'ye gelmeyiniz" dedi.

Vali Taşbilek şehrin Trabzon istikametinden giriş noktası olan İkisu bölgesindeki uygulama noktasında Emniyet, Jandarma ve Sağlık görevlilerinin yoldan geçen her aracın içerisindeki bireylerin ateşlerinin ölçülmesi ve koronavirüsle ilgili diğer çalışmalarını denetledi.

Burada bulunan yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, hafta sonundan itibaren Gümüşhane'ye dışardan gelenlerin kontrol edilmesi, ateşlerinin ölçülmesi, sağlık kontrollerinin yapılması ve dışarıdan gelip Gümüşhane'de kalacak kişilerin 14 gün karantinada kalması ve evlerinde gözlem altında tutulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gümüşhane'ye ulaşan tüm yollarda ekiplerin çalışmalarını yürüttüğünü, gelen vatandaşlara her türlü açıklamaların, sağlık kontrollerinin yapıldığını kaydeden Vali Taşbilek, "Gümüşhaneli olup da ilimize gelmek isteyen hemşehrilerimize lütfen olağanüstü durumlar haricinde Gümüşhane'ye gelmeyiniz. Bu süreç içerisinde evlerinizde kalınız, bütün vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Sağlıkla kalsın. İnşallah bu virüsün etkilerini hep birlikte evlerimizde izolasyona tabi kalarak, sosyal mesafemizi koruyarak engelleyeceğiz" dedi.

"Evde kal Türkiye, evde kal Gümüşhane diyoruz"

Bu süreçte herkesin kendisinin pozitif vaka olarak değerlendirip sosyal mesafeyi korumasını ve diğer tedbirleri almasını isteyen Vali Taşbilek, "Sosyal mesafeyi korumaktaki amacımız herkesin kendisini pozitif olarak değerlendirmesi bir başkasına belki en yakınları olmak üzere zarar vermenin engellenmesidir. Bunun için sosyal mesafe diyoruz. Bunun için bu mesafeyi korumak zorundayız. Bunun için evlerimizde kalmak zorundayız. Bunun için izolasyonu eksiksiz bir şekilde devam ettirmek zorundayız. Hep birlikte başaracağız. Evde kal Türkiye, evde kal Gümüşhane diyoruz" diye konuştu.

Gümüşhane'nin koronavirüsle ilgili genel tablosunun iyi olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, "Arkadaşlarımız çalışıyor, bütün çabamızı sarf ediyoruz. İnşallah devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinde ve vatandaşımızın buna uymalarıyla çok daha iyi olacağız. Zincirin kırılması hepimizin arzusu ve dileğidir. Çalışmalarımıza bu bağlamda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşhane, Jandarma, Trabzon, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Taşbilek'ten gurbetçilere 'Gelmeyin' çağrısı - Haberler

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