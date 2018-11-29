Vali Taşbilek'ten İl Genel Meclisi'ne İade-i Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 11:05



29 Kasım 2018 Perşembe 11:05

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclisi üyelerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının son gününde gerçekleşen ziyarette Meclis Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve Meclis üyeleriyle buluşan Vali Taşbilek, meclis üyeleriyle sohbet etti.İl Genel Meclisinin çok önemli bir misyonu ifade ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, "İl Genel Meclisimiz alandaki altyapı ve diğer hizmetleri, toplum kalkınmasına yönelik bütün değerli hizmetlerde çok aktif rol almakta. Bu ilin bütün damarlarına nüfuz etmiş, her noktasını temsil etme kabiliyetine sahip, çok özellikli bir meclis. İl Genel Meclislerinin ülkemizin demokratik yapısında çok önemli bir fonksiyonu vardır ve önemli bir görev ifa etmektedir" dedi.Sorumluluk, iyi niyet ve çabayla çok güzel hizmetlere vesile olunduğunu kaydeden Vali Taşbilek, "İl Özel İdaremizle birlikte çok önemli hizmetler yürütüyorsunuz. Çalışmalarda çabası olan, emeği olan İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ekrem Akdoğan'dan en alt kademede çalışanlara kadar çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezonda Allah daha güzel hizmetlere vesile kılar hepimizi" diye konuştu.İl Genel Meclisiyle birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacaklarına inandığını dile getiren Vali Taşbilek, "Bugüne kadar yapılan hizmetler için herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da aynı birlik, beraberlik içerisinde güzel hizmetlere inşallah bizler de vesile oluruz" şeklinde konuştu.Ziyareti için Vali Taşbilek'e teşekkür eden İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar da "Bu ilde çok güzel hizmetler oldu. Bunda Özel İdaremizin rolü çok fazla. İyi ve çalışkan bir ekibi var. İnşallah 2019 yılında da güzel hizmetler olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.Vali Taşbilek, meclis toplantısının ardından Meclis Başkanı Şerif Bayraktar'ı da makamında ziyaret ettikten sonra ayrıldı. - GÜMÜŞHANE