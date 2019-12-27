Haberler » Güncel » Vali Taşbilek'ten minik öğrencilere 'Ensar' teşekkürü - Haber

Vali Taşbilek'ten minik öğrencilere 'Ensar' teşekkürü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Yerli Malı Haftası etkinliğini Afgan aileye yardım kampanyasına dönüştüren Aysın Rafet Ataç İlkokulu 2-E sınıfını ziyaret ederek duyarlılıkları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

27.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:48 Vali Taşbilek'ten minik öğrencilere 'Ensar' teşekkürü
Valisi Kamuran Taşbilek, Yerli Malı Haftası etkinliğini Afgan aileye yardım kampanyasına dönüştüren Aysın Rafet Ataç İlkokulu 2-E sınıfını ziyaret ederek duyarlılıkları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'la okulu ziyaret eden Vali Taşbilek, ilk olarak mülteci aileye 'Ensar' olan 2-E sınıfını ziyaret etti.

Burada sınıf öğretmeni Aysel Sungur ve öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Taşbilek, öğrencilere "Çok çalışın. Birbirinizi çok sevin, iyi davranın. İyi ve mutlu çocuklar olun. Bol kitap okuyun" tavsiyelerinde bulundu, içerisinde yapboz, boyama kitabı, okuma kitapları, sıfır atık ve trafik eğitim setinin bulunduğu hediyeleri takdim etti.

Vali Taşbilek ayrıca aynı sınıfta okuyan ve çevre duyarlılığı nedeniyle daha önce makamında misafir ettiği Zeynep Oral'a da verdiği sözü tutarak sınıfında ziyaret edip sohbet etti.

Bahar aylarıyla birlikte aynı sınıf öğrencilerin katılacağı bir fidan dikim etkinliğinde buluşmak üzere sözleşen Vali Taşbilek, daha sonra okulun birinci sınıflarını ziyaret etti.

Çocuklarla aynı sıralarda oturarak, derste katılıp öğrencilerle birlikte müzikli ders anlatımını dinleyen ve çocuklarla sohbet eden Vali Taşbilek, okulda bulunan velilerle de görüştükten sonra okuldan ayrıldı. - GÜMÜŞHANE

Yerli Malı, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07   flaş//3 - Haber
13:07   flaş//4 - Haber
13:02   ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL - Haber
13:02   MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,... - Haber
13:02   MSB: "Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis... - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
27.12.2019 13:08:18