Vali Tavlı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tavlı, kurumun foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyip yapılan çalışma hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçikten ilk iftar", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay" fotoğraflarına oy veren Vali Tavlı, spor kategorisinde ise seçimini Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" fotoğrafından yana kullandı.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını uzun süredir takip ettiğini anlatan Tavlı, bu eserleri çok başarılı bulduğunu vurguladı.
Tavlı, gerek spor, gerekse hayatın içinden seçilen fotoğrafların, 2018 yılına damgasını vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Biz de bu fotoğraflar içerisinde anlamlı ve önemli bulduğumuz fotoğraflara oy verme imkanı bulduk. Hayatın içinden, dünyada yaşanılan olaylara baktığımızda ülkemizin lider ülke olarak dünyaya yön verdiğini bu fotoğraflarda net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonraki yıllara da Türkiye
'nin damgasını vuracağını, bu fotoğraflardan gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Anadolu Ajansının bu çalışmasında emeği geçen tüm ekibine teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi sunuyorum."
Özkan Bilgin,Burak Akbulut,Orhan Tavlı,Çanakkale Valisi
11 Aralık 2018 Salı 13:52