Vali Tavlı'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, şehit binbaşı Ercan Kurt'un ailesini ziyaret etti.
Tavlı, Diyarbakır
'ın Lice
ilçesine bağlı Adaklı
köyü Lil Tepe mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 2012 yılında şehit olan binbaşı Ercan Kurt'un ailesini ziyaret etti.
Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Terzialan
Belediye Başkanı Tuncay Göymen'in de hazır bulunduğu ziyarette, Vali Tavlı, şehit binbaşı Kurt'un annesi Zehra ve babası Ahmet Kurt
ile bir süre görüştü.
Tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade eden Tavlı. binbaşı Kurt'un ailesine minnet duygularını iletti.
Çanakkale Valisi
16 Aralık 2018 Pazar 11:44