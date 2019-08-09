Haberler» Güncel» Haber

Vali Tavlı'dan yaralı astsubaya ziyaret

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i (23) tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

09.08.2019 12:36 Vali Tavlı'dan yaralı astsubaya ziyaret
ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Hakkari'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i (23) tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit, 30 Temmuz günü Hakkari Yüksekova'da yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Yüksekoca Devlet Hastanesi'ndeki tedavisin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi devam eden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'i, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ziyaret etti. Berkit'e geçmiş olsun dileklerini iletip, İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı ve doktorundan bilgi aldı.
Vali Orhan Tavlı, "Milletimiz, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik dik ayakta. Astsubay Kıdemli Çavuş Fuat Berkit'e acil şifalar diliyorum" dedi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen Berkit de Vali Tavlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Devlet Hastanesi, Orhan Tavlı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42   Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor
13:42   BURSA ÖĞRETMEN MUHABBET KUŞUNA YÜZLERCE KELİME ÖĞRETTİ
13:42   KASTAMONU KALDIRIMA ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, BEBEK ARABASINA ÇARPTI
13:41   ANTALYA 'KELEBEK HASTALARININ SOSYAL DESTEĞE İHTİYACI VAR'
13:41   SAMSUN ŞAHİNKAYA KANYONU'NA TURİST AKINI
13:41   Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor (1)
13:41   Yumurtalık kistleri bebek sahibi olmaya engel!