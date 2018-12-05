Vali Tavlı'ya Ziyaretler

Çanakkale
Organize Sanayi Bölgesinin (OSB
) yeni yönetim kurulu Vali Orhan Tavlı
'yı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, OSB Başkanı Kayhan
Önçal, Başkan Vekili Ersin Kurnaz
, yönetim kurulu üyeleri Ali Polat
, Levent Oktay ve Kadir Yaşar
katıldı.
Ziyarette, Vali Tavlı, OSB'deki çalışmalar hakkında bilgi alarak, Çanakkale'ye yapılan en önemli yatırımlardan biri olan Ezine
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bölge tarımına ve ekonomisine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.
Orhan Tavlı, Çanakkale OSB'nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Orhan Tavlı,Çanakkale,OSB
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:55