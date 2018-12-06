Vali Toaman Şehit Ailesini Ziyaret Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 10:47



06 Aralık 2018 Perşembe 10:47

Kütahya Valisi Ömer Toraman Emet ilçesinde 1995 yılında terörle mücadelede şehit olan askerin ailesini ziyaret etti.Ziyarete Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım da katıldı.Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini ifade eden Vali Ömer Toraman, "Bu memlekette 40 yıldır terör ve teröristlerle mücadele ediliyor. Evlatlarımızı şehit veriyoruz, gazilerimiz var; ama onların o büyük mücadelesi sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Şehitlik en yüksek makam, en yüksek mertebe. Devletine, milletine, vatanına canını vermiş kahraman evlatlar yetiştirmişsiniz. Devletimiz ve milletimiz onların emaneti olan sizlerin her zaman yanında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa hiç çekinmeden ulaşın, söyleyin" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA