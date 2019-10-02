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Vali, toplantıda başkana vatandaşların şikâyetlerini aktardı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, toplantıda sunum yapan Erzincan Belediye Başkan yardımcısına vatandaşların şikayetini aktardı.

02.10.2019 09:27Vali, toplantıda başkana vatandaşların şikâyetlerini aktardı
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, toplantıda sunum yapan Erzincan Belediye Başkan yardımcısına vatandaşların şikayetini aktardı. Vali Arslantaş, "Arada belediyenin çöp arabasını görüyoruz onun dışında hiçbir şey görmüyoruz" dedi.

Erzincan İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4'üncü toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında ilçe kaymakamları, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Başöğretmen Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşmaların ardından ilk olarak Erzincan Belediyesi sunumu yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, Erzincan Belediyesinin yıl içerisinde yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki yıl yapacağı projeler hakkında sunum yaptı.

Yapılan sunumdan sonra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Başkan Yardımcısı Murat Demir'e mahalli müşterek ihtiyaçları saymak isterseniz nelerdir? sorusuna Belediye Başkan Yardımcısı Demir, Erzincan'ın şu an kapanan beldelerden kaynaklı ihtiyaçların altyapı, içme suyu, ve ulaşım olduğunu söyledi.

Vali Arslantaş ise beldelerdeki yaşayan vatandaşların çok farklı şikayetleri olduğunu ifade ederek, ihtiyaçların bunlardan başka olduğu görünüyor dedi.

Vali Ali Arslantaş, "Vatandaşın bir kere gönül kırgınlığı var, köy mü olduk mahallemi olduk belli değil diyor vatandaş, arada bir belediyenin çöp arabasını görüyoruz onun dışında hiçbir şey görmüyoruz. Beldenin kapatılıp merkez belediyeye dahil olmanın toplum psikolojisinde çok ciddi etkileri olduğu görülüyor. Birinci önceliğinizin sokakta görünür olmak olduğunu 3 - 5 görüşme sonunda tespit edebilirsiniz" dedi. - ERZİNCAN

Bekir Aksun, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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