Vali Toprak'a Ziyaretler

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Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yörük ve Türkmen Derneklerinin başkan ve yöneticilerini ağırladı.Konya Yörük ve Türkmen Dernek başkanları adına Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Uğurlu, Vali Toprak'a çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.Ziyarette, Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Uğurlu "Sayın valimizin içten sohbeti ile dernek başkanları olarak derneklerimiz hakkında ve bulundukları yörelerimiz hakkında bilgi verdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyet ve organizasyonlar için destek talebinde bulunduk. Konya Yörük Türkmen Dernekleri olarak Konya'da Selçuklu Başkentin de büyük bir Yörük Türkmen Şöleni düzenlemek istediğimiz konusunda talebimizi de sayın valimize ilettik. Bu organizasyonun Ahlat ve Söğütte olduğu gibi kapsamlı ve geniş katılımlı bir organizasyon olması için de çaba göstereceğimizi belirttik."Ziyarete, Konya Selçuklu Yörük Türkmen ve Kunder Başkanı Abdil Ateş, Ilgın Büyükoba Dernek Başkanı Şenel Gümüş, Ilgın Çobankaya Dernek Başkanı İrfan Eser Çumra, Yörük Dernek Başkanı Mustafa Can ile Çumra Yörük beyi katıldı.Ziyaret Yörük Türkmen Dernekleri'nin Vali Toprak'a yörüklerin simgesi olan Sarı Yağlık takdimi ile son buldu.