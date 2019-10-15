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Vali Toprak Karapınar'da muhtarlarla buluştu

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Karapınar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

15.10.2019 13:30Vali Toprak Karapınar'da muhtarlarla buluştu
Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Karapınar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Karapınar Süt Üreticileri Birliği'ne ait salonda düzenlenen toplantıda ilçede bulunan 42 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarların talepleri, toplantıda hazır bulunan kurum müdürleri tarafından not alındı.
Vali Toprak, muhtarların devlet vatandaş arasında körü görevini gördüğünü belirterek, "Sizler çok önemli ve sorumluluk isteyen bir görevdesiniz .Devletimizin en büyük yardımcısısınız.Sizler bizlerin en büyük destekçisisiniz. Hepinize görevlerinizde kolaylılar diliyorum." dedi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye başkanı Mehmet Yaka ve daire amirleri katıldı.

Cüneyt Orhan Toprak, Mustafa Toprak, Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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