Vali Toprak, Selçuk'ta Kariyer Söyleşisine Katıldı

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin düzenlediği "Kariyer Söyleşisine" katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen söyleşide konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Ay, "Fakültemiz, 1986 yılında kurulmuş 1987 yılında fakülte olarak iki bölümle eğitim hayatına başlamıştır. Toplam şu anda; 5 bölüm 2 program olmak üzere; 12 programımızla gece ve gündüz eğitim ve öğretim hayatına devam ediyoruz. 6 bin 190 öğrencimiz lisans, 2 bin civarında lisansüstü olmak üzere 8 binin üzerinde öğrenciye akademik faaliyet veriyoruz. Yıl bazında fakültemizin, yapmış olduğu 619 bildiri ve 27 etkinliğimiz bulunuyor" ifadelerini kullanarak fakülte hakkında bilgilendirmede bulundu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, "Selçuk Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam etmesinin yanında bölgenin kalkınmasına, ülkenin öncelikli alanlarında ihtiyaç duyduğu çalışmaya ve topyekün bir kalkınma hamlesine destek vermek için çalışan Anadolu'da sayı bakımından yüksek olan üniversitelerden bir tanesidir. Yükseköğretim Kurumumuz, üniversite eğitimlerinin yeni bir hamleyle yeni bir şekilde hem eğitim öğretim öğretime devam eden hem de araştırma yapan üniversiteler olarak farklı bölümlere ayırmaya başladı. Selçuk Üniversitesi de araştırma ve geliştirme sürecini yürütebilecek 10 araştırma üniversitesinin yanında 5 tane de aday araştırma üniversitesinde yer alarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya çalışıyor. Kadim kültürlerdeki bilgileri ışık alarak bilim ve teknolojiden gereği gibi faydalanan, çağdaş eğitim öğretim metotlarını uygulayan, geniş bir bilimsel alanı tarayıp belli konularda derinleşebilen, en önemlisi bilgilerini sürekli güncelleyebilen, arkadaşlarıyla beraber ortak çalışma sürdürebilen ve hayatın uzunluğunun yanında genişliğini ve derinliğini arttırarak, iyi şeyler öğrenip ülkeye katkı sağlamaya çalışan bilgili, kültürlü, ilim ve irfan sahibi insanlar yetiştirebilmenin amacı ve misyonuyla çıktığımız bu yolda, ülkemizin yüksek düzeydeki idarecilerinin bölgedeki bazı değerli büyüklerimizin bugün Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ın teşrifiyle beraber hayatımızın var olan genişliğini ve yüksekliğini arttırabilmeyi, sahip olduğu tecrübeleri sizlerle paylaşabilmek onuru ve şerefini lütfettiğinden dolayı kendilerine hasseten teşekkür ediyorum" diye konuştu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kara, Şehit Furkan Kocaman'ı da dualarla anarak, "Bu millet kendisine değer vermiş, onur katmış, çaba sarf etmiş, insanları hayırla ve minnetle yad edecek kadar vefakar bir millettir. Ama hainlik edenlerin boynunu kesecek kadar da yiğit bir millettir. Bu toprakları bize vatan kılan ve canı pahasına savunan şehitlerimizi hayır ve minnetle yad ediyorum" dedi."Selçuk Üniversitesi Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel üniversitelerinden birisidir"Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu dile getiren Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Selçuk Üniversitesi benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel üniversitelerinden birisidir. Bir ilim yuvası ve araştırma üniversitelerinden birisi olarak da inşallah üniversitelerimizin; asıl amacı olan bilime, ilime, irfana, sanayiye, teknolojiye, toplumsal kalkınmaya ve kültürümüze fayda sağlayacaktır. Araştırma olarak da öncülük yapacak bir üniversitemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.Mülki amirlik mesleğini anlatan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Bazı meslekler farklıdır. Öğretmenlik, doktorluk, jandarma ve polislik mesleğini de katabiliriz. Bu meslekler hep daha çok fedakarlık ve cefakarlık ister. Mesai mefhumu diye bir şey yoktur, gece gündüz hep çalışırsınız. Yıllık izin şöyle 3 ila 4 gün gidebilirseniz, iyi bir rakamdır. 24 saat esasına göre çalışılır, her türlü konudan hesap sorulur. Bazı meslekler çok sevmeden girilmeyecek, mesleklerdir. İşte kaymakamlık da bunlardan bir tanesidir. Hafta sonu izni yoktur, hatta yıllık izin bile tam sizin anladığınız manada değil, diyebiliriz. Çünkü elinizde telefon 24 saat Bakanlar, Başbakan, Cumhurbaşkanı veya ildeki yetkililer yani her an tetikte bir şekilde hayatınızı devam ettirirsiniz. Çünkü biliyorsunuz kaymakamların, valilerin genelleme yaparsak yargılama ve vergi koyma hariç tüm konularda görev ve yetkileri bulunmaktadır. Bu yetki beraberinde sorumluluğu getiriyor. En ufak bir olumsuzluk oldu mu da bunun hesabını sorarlar. Fakat bununla beraber aynı şekilde de çok şerefli ve onurlu bir görevdir. Türk bayrağını, devletimizi, temsil etmek arabanızda şehit kanlarımızın olduğu bayrağımızla seyahat etmek çok anlı, şanlıdır. Her bindiğimde o arabaya heyecan duyarım çünkü o bayrağın içinde binlerce şehidimizin kanını görürüm. Kendi adıma yüz defa da Dünya'ya gelsem mülki idare amiri olurdum" diye konuştu."Çıkarlar için hiç bir zaman dürüstlükten kendinize güveninizden taviz vermeyin"Öğrencilere tavsiyelerde bulanan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Sorgulayıcı olmak lazım. Sorun, araştırın, karşınızdaki kim olursa olsun. Dürüst olmakta büyük fayda var, çıkarlar için hiç bir zaman dürüstlükten kendinize güveninizden taviz vermeyin. Kısa vadede kaybediyor, görebilirsiniz kendinizi bazen. Ama şunu garanti veriyorum. Orta ve uzun vadede mutlaka, dürüst, çizgisini bozmayan, tutarlı kişiler her zaman kazanır. Başkalarının hakkına riayet edelim, kendi çıkar ve menfaatimiz için hiçbir zaman başkalarının önüne geçmeye çalışmayalım. Tahammüllü olalım, büyüklerimize gerekli hürmetimiz gösterelim. Hedefiniz olsun, her zaman heyecanlı olun. Ben, 31 yıllık meslek hayatımda hep aynı sevinçle işe gidiyorum. Spor yapın, hareketli olun, miskin olmayın. Bu sizin psikolojinizi, düşünme tarzınızı, muhakemenizi etkiler. İnsanlarımıza; sevgiyle yaklaşalım, tatlı dili hiçbir zaman bırakmayalım. Okuyun, bilgi sahibi olun, bilgi güçtür. Ufuk genişletir, bilgisi olan adam başka kültürü de psikolojileri de toplum düşüncelerini de bilir. Cahil kadar tehlikeli bir şey yoktur. Hayatta her zaman ümitli olalım. Ayrıntılarda boğulmayın. Olayın genelini görmeye çalışın" dedi.Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilerle mesleki anılarını ve tecrübelerinin içtenlik ve samimiyetle paylaştı.Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, tarafından günün anısına Vali Cüneyit Orhan Toprak'a tablo hediye takdim edildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay tarafından da Vali Toprak'a hediye verildi. Söyleşiye; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA