Vali Toprak Silah Fabrikalarını Gezdi

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Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ve Derebucak ilçelerindeki silah fabrikalarını ziyaret etti.Vali Toprak, Beyşehir'e bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde bulunan av tüfeği ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan silah fabrikalarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.Toprak, kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve beraberindeki Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile Huğlu Mahallesi'ndeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, AKUS Silah Fabrikası, Üzümlü'deki Balıklı Silah Fabrikası, Kral Silah Fabrikası'nı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.Vali Toprak, Beyşehir'deki av tüfeği üretimi yapan silah fabrikalarındaki incelemelerinin ardından Derebucak ilçesini ziyaret etti.Toprak ayrıca, beraberindekilerle Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan'ı da makamında ziyaret etti.