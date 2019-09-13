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Vali Toprak'tan Başkan Oprukçu'ya ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret ettiİlçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Toprak, Başkan Oprukçu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

13.09.2019 16:02Vali Toprak'tan Başkan Oprukçu'ya ziyaret
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti

İlçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Toprak, Başkan Oprukçu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oprukçu, Ereğli'nin her alanda gelişerek hem ilçede hem de bölgede kalkınma ve refahı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Vali Toprak ve Başkan Oprukçu'nun bir süre sohbetiyle devam eden ziyaret, hediye takdimleriyle sona erdi. - KONYA

Mustafa Toprak, Orhan Toprak, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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