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Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

25.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:46Vali Toprak'tan Öğretmenler Günü açıklaması
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.
Toprak, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasında protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program, yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya'nın Öğretmenler Günü'nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım."

Orhan Toprak, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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