Vali Toraman Akademisyenle Bir Araya Geldi

Kütahya
Valisi Ömer Toraman, "Arap Hafızasında II. Abdülhamit ve Türk Arap İlişkileri" başlıklı uluslararası sempozyumuna katılan akademisyenler onuruna yemek verdi.
15 ülkeden 38 akademisyen ve uzmanın katıldığı "Arap Hafızasında II. Abdülhamit ve Türk Arap İlişkileri" başlıklı uluslararası sempozyumunun Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Toraman, konuklara teşekkür etti.
Programa, Yemen
Büyükelçisi Faruk Bozgöz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
, Tavşanlı
Belediye Başkanı Mustafa Güler, Gaziantep
Ez Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim
, Lübnan Trablus
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Mikati, Yemen, Fas
, Lübnan, Kuveyt
, Mısır
, Irak
, Cezayir
, Suriye
, Libya
, Filistin
, Ürdün
, Hindistan
, İran
, Sudan
ve Türkiye
'den akademisyenler katıldı.(EFE
) - KÜTAHYA
Yemen,Kütahya
13 Aralık 2018 Perşembe 12:31