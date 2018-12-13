Vali Toraman, Belediye Başkan Adayları Kutlu ve Işık'a Başarı Diledi

13 Aralık 2018 Perşembe 14:18



13 Aralık 2018 Perşembe 14:18

Kütahya Belediye Başkan adayları Ahmet Sami Kutlu ve Alim Işık, Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ile AK Parti ve MHP Teşkilatı üyeleri de yer aldı.Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toraman, Belediye Başkan adaylarına başarılar dileyerek huzur ve güven iklimi içerisinde bir seçim geçirilmesi temennisinde bulundu.(EFE) - KÜTAHYA