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Vali Toraman: "Çok yönlü gelişim öğrenciye artı bir değer katar"

Kütahya Valisi Ömer Toraman Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Çok yönlü gelişimin öğrenciye artı bir değer katacağına dikkat çekti.

17.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:42Vali Toraman:
Valisi Ömer Toraman Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Çok yönlü gelişimin öğrenciye artı bir değer katacağına dikkat çekti.

Vali Toraman'ın Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaretinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Gençlik ve İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Yurt Müdürü Rahime Gül Güldoğan' da yer aldı.

Ziyarette üniversite döneminin insan hayatındaki öneminden söz eden Vali Ömer Toraman öğrencilere gelecek için yatırımlarını bu sıralarda yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Çok yönlü gelişimin öğrenciye artı bir değer katacağına dikkat çeken Vali Toraman, "Üniversite eğitimini sadece iyi not almak, mezun olmak diye düşünmeyin. Bu süreci bilgi nakli olarak görmemek lazım. Bilgi her yerde eğer meraklıysanız ulaşırsınız. Kendinizi çok yönlü olarak hayata hazırlama dönemindesiniz. Hayata atıldığınızda kendinizi geliştirdiğiniz alanlar da karşınıza gelecek. Yeteneklerinizi geliştirip hedefleriniz doğrultusunda başarılı olmak için şimdiden yatırım yapmalısınız. Hayatta tek seçeneğiniz olmasın. Hedeflerinizi geniş tutun ve yapabileceğinize inanın" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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