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Vali Toraman'dan 'Dolandırıcılık' uyarısı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, son günlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

09.09.2019 13:34 Vali Toraman'dan 'Dolandırıcılık' uyarısı
Kütahya Valisi Ömer Toraman, son günlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

Halkı dolandırıcılara karşı uyaran Vali Toraman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde ilimizin üst düzey yöneticilerinin adları kullanılarak "engelliler, şehit aileleri ve muhtaç ailelere bağış ve yardım" gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu gibi isteklere kesinlikle itibar etmeyip, ivedi şekilde '112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak emniyet birimlerimize ihbarda bulunmaları gerekmektedir." - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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