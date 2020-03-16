Vali Toraman'dan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'e ziyaret
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Memur-Sen Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.
16.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:51
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Memur-Sen Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.
Memur-Sen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarıyla bir araya gelen Vali Toraman, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binası, 'Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'nin 25 Yılı' tarihçe çalışması, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların çalışmaları, diğer sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirlikleri, temsil ettikleri eğitim camiası, gündemdeki konular ve sendikal zemin ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA
Memur-Sen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarıyla bir araya gelen Vali Toraman, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binası, 'Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'nin 25 Yılı' tarihçe çalışması, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların çalışmaları, diğer sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirlikleri, temsil ettikleri eğitim camiası, gündemdeki konular ve sendikal zemin ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Kütahya, Fatih, Güncel
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