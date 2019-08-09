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Vali Toraman'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

09.08.2019 11:36 Vali Toraman'dan Rektör Uysal'a ziyaret
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti.

Vali Toraman, Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Uysal, Toraman'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. (EFE-) - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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