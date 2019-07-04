04.07.2019 16:03
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Vali Toraman'dan Simavlı şehidin ailesine ziyaret

Vali Toraman

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Emre Uçkan'ın Simav ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Emre Uçkan'ın Simav ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Ziyaretinde, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Toraman, "Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını esirgemeyen evladımız, devletimiz ve milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Her türlü ihtiyacınızda başta biz olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşların yanınızda olduğunu bilmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Toraman, şehit Uzman Çavuş Emre Uçkan'ın şehadet belgesini, baba Mustafa ve anne İftadiye Uçkan'a teslim etti.
Uçkan, 11 Haziran'da Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu.
Kaynak: AA
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