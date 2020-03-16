Vali Toraman 'Emniyet'te
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
16.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:16
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile polis mangası tarafından karşılanan Vali Toraman, polis mangasını selamlayıp Şeref Defterini imzaladı.
Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Toraman, birimleri gezip personelle görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Koç, Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetleri, birimleri ve personeli hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi. - KÜTAHYA
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile polis mangası tarafından karşılanan Vali Toraman, polis mangasını selamlayıp Şeref Defterini imzaladı.
Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Toraman, birimleri gezip personelle görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Koç, Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetleri, birimleri ve personeli hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi