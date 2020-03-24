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Vali Toraman, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

24.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:31
Vali Toraman, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Alınan tedbirler hakkında bilgiler alan ve sağlık çalışanlarını tebrik eden Vali Toraman, sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük bir özveri ve fedakarlık göstererek çalıştığını belirterek teşekkür etti.

Acil Servis ile diğer polikliniklerde incelemelerde bulunan Vali Toraman, hastalarla da bir süre görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Toraman'a, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ile KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Güncel

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