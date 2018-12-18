Vali Toraman İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Kaynak: İHA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğü ile Polis Merkez Amirliği inşaatlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.Vali Dr. Ömer Toraman'a İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan eşlik etti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılarak Bölcek Mahallesi'nde yeni hizmet binası yapılmasına karar verilen İl Emniyet Müdürlüğü ile Menderes Caddesinde hizmet verecek olan Polis Merkez Amirliği inşaatında sona gelindi. İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Emniyet Müdürlüğü ile Polis Merkez Amirliği hizmet binalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.(EFE) - KÜTAHYA