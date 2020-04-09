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Vali Toraman: "Türk polisiyle gurur duyuyoruz"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Gece gündüz demeden, canı pahasına, fedakarca çalışan, tüm sorumluluk alanlarında başarı gösteren ve görevini layığıyla yerine getiren Türk polisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

09.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:48
Vali Toraman:
Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Gece gündüz demeden, canı pahasına, fedakarca çalışan, tüm sorumluluk alanlarında başarı gösteren ve görevini layığıyla yerine getiren Türk polisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sebebiyle masaj yayınlayan Toraman, "Yurdumuzun dört bir yanında büyük bir özveri, merhamet ve cesaretle çalışan, köklü geçmişi ve geleneğiyle Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kurumlarından biri olan Emniyet Teşkilatımızın 175. yılını hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Terörle mücadeleden asayişe, suç ve suçluyla mücadeleden trafiğe, halkın can ve mal güvenliğini sağlamaya kadar birçok alanda vatan sevgisi ve görev bilinciyle gece gündüz demeden, canı pahasına, fedakarca çalışan, tüm sorumluluk alanlarında başarı gösteren ve görevini layığıyla yerine getiren Türk polisiyle gurur duyuyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uyduran, sürekli kendini güncelleyerek personel ve ekipman kapasitesini yükselten Emniyet Teşkilatımız bugün yalnızca suç ve suçlularla mücadelede değil sosyal sorumluluk projelerinde de önemli başarılara imza atmış, vatandaşın gülen yüzü olmuştur. Devletimiz ve milletimiz için bir övünç kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, görev başında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, vazifeleri başında bulunan polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel
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