Vali Türker Öksüz, Kars Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Türker
Öksüz, Temmuz ayında su tutmaya başlayan Kars Barajında bir takım incelemelerde bulundu.
Kars ovasında 260 bin dekar, Digor
ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlayacak Kars Barajını gezen Vali Türker Öksüz
, DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar
'dan brifing aldı.
Kars'ın önemli yatırımlarından birini görmek ve yetkililerden brifing almak için Kars Barajı şantiyesini ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, "Kars Barajı Projesi, Kars'ın yüz akı projelerinden birisidir. İlimiz büyük ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayalı, özellikle hayvancılıkta belli bir potansiyeli yakalamış. İlimiz tarımsal alanda da potansiyeli olan bu potansiyelinde değerlendirilmesi gereken illerimizden birisi. Kars Barajı, hem sulama, tarımsal ve hayvan sulamaya dönük işleviyle hem de ülkemize enerji ihtiyacına katkıda bulunması nedeniyle önemli bir projedir" dedi.
Öksüz, "Tabi bu projenin bitmiş olması en azından su tutması sevindirici bir gelişme tabi bundan sonra yapmamız gereken sulama imkanlarından bölgemizin insanını, çiftçisini, hayvansal ve tarımsal ürünlerde çeşitli ürünlere imkan verecek şekilde bu sulama imkanını kullanmak. Yıllık 92 Milyon TL'lik bir katkı ilimiz için çok önemli bir katkıdır. Bunun tabi dolaylı etkileri de olacaktır. 92 Milyon belki doğrudan bir destek gibi görünüyor. Gördüğüm kadarıyla buradaki sulama imkanlarından Arpaçay
Barajını da besleyerek Iğdır
ovasına da katkıda bulunması projenin önemini bir kat daha arttırıyor. Demek ki bölgesel çapta katkı sunan katma değer yaratan bir proje ile karşı karşıyayız. Yıllık tabi 7 bin 241 istihdam olması da önemlidir. İlimizin nüfusu düşünülünce bu da projenin önemini gözler önüne çıkartıyor. Bize düşen bu projeyi bundan sonra çok yakın takip etmek bundan sonra ki etap etap yapılacak yatırımları biran önce tamamlanmasına katkıda bulunmak, bir yandan da bu projenin başka bir yönü var, bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Kars için bu bölge sulama ve enerji yanında Karslı hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın dinlenebileceği, istifade edebileceği görsel olarak güzel, kentimizin estetiğine katkıda bulunabilecek bir yer haline de getirmek. Bunu yapabilirsek bence önemli bir iş yapmış oluruz" diye konuştu. Vali Türker
Öksüz, geldiği Kars Barajı'nda daha sonra baraj gövdesine çıktı. Öksüz, son olarak baraj şantiyesini gezdi. - KARS
Türker Öksüz,Muammer Türker,Kars
11 Aralık 2018 Salı 12:53