Vali Türker Öksüz, Muhtarlarla Buluştu

Kars Valisi Türker
Öksüz, merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Türker Öksüz
'ün Başkanlığı'nda Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Kars Merkez
İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Meclis toplantısı yapıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda Vali Türker
Öksüz, İl Özel İdaresi ve Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından il merkezi ve köylerde yapılan ve yapılacak olan yol, su, gölet, parke taş, kanalizasyon ve taziye evi gibi yatırımlar hakkında muhtarları bilgilendirdi.
Muhtarlığın çok eski bir kurum olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz, "Muhtarlık çok eski bir kurum. Devlet olarak her zaman muhtarlarımıza hassasiyetle çok büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunları onlara en yakın birim olarak siz muhtarlarımıza geliyor. Sizler de bizlere getiriyorsunuz, ilgili kurumlara iletiyorsunuz. Hiç merak etmeyin ki bundan sonra da sorunlarınızla imkanlarımız ölçüsünde elimizden geldiğince bire bir ilgileneceğiz. Benimle veya ilgili kurumlarla randevu sorununuz, görüşmeme sorununuz olmayacak. Hepinize tüm kurumlarımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık olacak" dedi.
Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hem İl Özel İdaremiz hem de Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz elinden gelen gayreti göstermiş, yol, su, menfez, taziye evi gibi talepleriniz imkanlar ölçüsünde yerine getirilmiş, bundan sonra da yerine getirilecektir diyen Öksüz, "Yapılması gereken hizmetleri öncelik sırasına göre en acil olandan başlamak üzere bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Belirttiğiniz taleplerinizi, sorunlarınızı not aldık. Bunların takipçisi olacağız. Burada, sizin huzurunuzda talimat veriyorum. İlgili kurumlar, gelip taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı yerinde görecekler. Rapor hazırlayarak bize sunacaklar. Biz de buna göre önceliklerimizi belirleyerek, elimizdeki ödenek durumuna göre çözmeye gayret göstereceğiz. Hepimiz bu ilin gelişmesi için kalkınması için kader birliği yapmış insanlarız. Bu kader birliğinde hepimizin birbirimize destek olması lazım. Hizmet için birbirimize yardım edelim. İhtiyaçlarımızın takipçisi olalım. Birbirimize destek olarak bütün sorunları aşarız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Allah hepinizin yardımcısı olsun" diye konuştu.
Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından muhtarlara söz verildi. Muhtarlar, mahalle ve köylerindeki sorun ve taleplerini tek tek Vali Öksüz'e anlattı. Vali Öksüz'de, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.
Toplantıya; Vali Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, Özel İdare Genel Sekreteri Zafer Yiğit
, İl Jandarma
Komutanı Osman Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclis Başkanı Necati Dallı, ilgili daire ve kurum amirleri ile merkez köy ve mahalle muhtarları katıldı. - KARS
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