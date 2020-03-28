Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Türker Öksüz, Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda "evde kalın" çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

28.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars 'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.
Gazi Toplantı Salonu'ndan gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile bazı kurum müdürleri katıldı.
Vali Öksüz, toplantı öncesi gazetecilerle yaptığı açıklamada, dünyanın önemli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Salgının başladığı günden bu yana Türkiye'de bütün kurumların üzerine düşen görevi büyük bir gayretle yerine getirdiğini ifade eden Öksüz, şunları belirtti:
"Bizler de bir yandan bu tedbirleri alırken bir yandan da bu tedbirlerin uygulanmasını takip ediyoruz. Amacımız bir an önce bu salgından ülkemizin kurtulması için gerekli tedbirleri almak ve başarıya ulaşmak. Kars'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizden özellikle rica ediyorum, karşı olduğumuz salgın çok ciddi bir salgın, bunu asla küçümsemeyelim. 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla asla hareket etmeyelim, bütün vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım, onun için evde kalalım."
Kuruldan alınan kararların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vali Türker Öksüz, Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda ’evde kalın’ çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türker Öksüz, Kars, Güncel

Haberin Videosu :

Vali Türker Öksüz, Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda "evde kalın" çağrısı yaptı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vali Türker Öksüz, Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 'evde kalın' çağrısı yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:38: İstanbul Modern, çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağırıyor - Haber 14:37: Camiler dezenfekte ediliyor - Haber 14:37: Denizli'de hafta sonları piknik yapılması yasaklandı - Haber 14:36: Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu - Haber 14:36: Sandıklı Belediyesi tek kullanımlık maske üretimine başladı - Haber 14:04: Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler