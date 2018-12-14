Vali Türker Öksüz, Selim'de

14 Aralık 2018 Cuma 10:19



14 Aralık 2018 Cuma 10:19

Kars Valisi Türker Öksüz, Selim'de bir takım incelemelerde bulundu.Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, tarafından karşılanan Vali Öksüz, ilk önce Selim Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Zafer Yiğit'ten brifing aldı.Vali Türker Öksüz, sırasıyla Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Selim İlçe Emniyet Amirliğini ve asnaf ile bir araya geldi. Esnaf ile bir süre sohbet eden Öksüz, buradan yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatına geldi. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Türker Öksüz, iç güvenlik harekatı esnasında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu 27.04.1987 tarihinde Hakkari Şemdinli'de şehit olan Piyade Komando Çavuş Yılmaz Bilgin'in ailesi ile Bingöl Genç Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu 10.04.1994 tarihinde şehit olan Jandarma Er Umut Gök'ün ailesini ziyaret ederek şehit aileleriyle görüştü. Öksüz, şahit ailelerinin sorun ve isteklerini dinledi.Vali Türker Öksüz'ün Selim ziyaretine; Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, İl Jandarma Komutan Vekili Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün eşlik etti.8IÇ-AA-Y) - KARS