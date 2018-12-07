07 Aralık 2018 Cuma 11:21



07 Aralık 2018 Cuma 11:21

Kars Valisi Türker Öksüz, Susuz'da bir takım incelemelerde bulundu.Vali Öküz, Susuz'da Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Murat Uray, tarafından karşılandı. Kaymakam Tunahan Çil'den ilçe ile ilgili brifing alan Vali Öksüz, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede esnafı dolaşan Öksüz, vatandaşlarla sohbet etti, esnafın çayını içti. Susuzluların kendilerinden beklentilerini de sorun Vali Türker Öksüz, Susuz'da çok önemli yatırımların yapıldığını belirtti. Kaymakam Tunahan Çil ile birlikte Susuz'da yapımı devam eden projeleri de yerinde gören Vali Öksüz, sırasıyla Susuz Jandarma Komutanlığı, Susuz ilçe Emniyet Amirliğini de ziyaret etti.Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı inceleme ve ziyaretlerin ardından Susuz'dan ayrıldı.Kars Valisi Türker'ün Susuz ziyaretine; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, İl Jandarma Komutan Vekili Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün eşlik etti. - KARS