Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Tutulmaz başkanlığında Korona virüs tedbirler değerlendirildi

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afyonkarahisar kent genelinde bugüne dek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi.

03.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:23
Vali Tutulmaz başkanlığında Korona virüs tedbirler değerlendirildi
Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afyonkarahisar kent genelinde bugüne dek yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda yurt dışından gelmesi muhtemel vatandaşlara yönelik alınacak tedbirler de istişare edildi.

Afyonkarahisar'da dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele aralıksız sürüyor. Türkiye genelinde alınan tedbirler iller düzeyinde de Valililer aracılığıyla hayata geçiriliyor. Salgının ülkemizde de görülmesinin ardından tedbirleri sıkı tutan ve tüm çalışmaları takip eden Vali Mustafa Tutulmaz, ilgili yetkililer ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları istişare etti. Toplantıda seyahat eden vatandaşların durumu, karantinada olan yerlerdeki son durum, sosyal izolasyona uyulup uyulmadığı, il genelindeki genel tablo, yurt dışından gelmesi muhtemel vatandaşlar ve onlar için alınacak tedbirler ele alındı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan'da olası bir duruma karşı genel sunum yaparak, katılımcıları bilgilendirdi.

Tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanması ve her ihtimalin üzerinde durulması gerektiğini önemle vurgulayan Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşların kendi sorumluluklarının bilincinde davranmasıyla bu sürecin sağlıkla atlatılacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

14:27: Bu günlerde hepimize iyi gelecek şey: Tevekkül etmek - Haber 14:26: Şemdinli'de vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı - Haber 14:26: TED okulları öğrencilerine uzaktan eğitim - Haber 14:25: "Ankara Kuşu"na tutuklama talebi - Haber 14:25: Datça'da 1000 TL'lik nakdi yardımlar evde teslim ediliyor - Haber 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak - Ekonomi 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber