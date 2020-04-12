Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi

Vali Mustafa Tutulmaz, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Afyonkarahisar genelinde alınan tedbirleri yerinde denetledi.

12.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:19
Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi
Vali Mustafa Tutulmaz, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Afyonkarahisar genelinde alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilikler ve kaymakamlıkların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunuyor. Talebi uygun görülenlere 'şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi' veriliyor. Afyonkarahisar'da da bu çerçevede şehirlerarası otobüs terminalinde Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, Seyahat İzin Kurulunun çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tedbirlerin tizlikle uygulanması ve gereğinin yapılması noktasında uyarılarda bulunan Vali Tutulmaz, herkesin kurallara ve devletin aldığı tedbirlere uyması ile salgın sıkıntısının bir an evvel çözüme kavuşacağını söyledi.

"Tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız"

Vali Tutulmaz, alınan tedbirleri yerinde görmek amacıyla Mecidiye Mahallesi'nde açılan cuma pazarını da denetledi. Emniyet ve zabıta ekiplerinden bilgi alan Vali Tutulmaz, salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve sosyal mesafenin korunması için talimatlarda bulundu. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Tutulmaz, "Tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız ve bu virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına engel oluruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, temizlik ve maske kullanımı gibi Bakanlığın uyardığı konularda tüm önlemlerimizi alalım. Korona virüsle mücadelemizde başarılı bir sınav verelim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
18 yaşındaki kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı Haberler
18 yaşındaki kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Haberler ›› Güncel ››Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:14: Bolu'da, yardım istedikleri polisleri pasta ve alkışlarla karşıladılar - Haber 16:14: İzmit'te korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Haber 16:14: İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi - Haber 16:13: Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş kaldı - Haber 16:12: TIR sürücüsü 'Buğday taşıyorum' dedi, 27,5 ton kaçak kömür ele geçti - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber