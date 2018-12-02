Vali Ümit, Engelliler Günü İçin Mesaj Yayımladı

Bolu
Valisi Ahmet Ümit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ümit mesajında, insana verilen değerin en belirgin yansımasının, engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklar olduğunu ifade etti.
Sağlıklı her insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Ümit, şunları kaydetti:
"Gerçek manada engellilik, mücadeleyi gerektiren bir durum söz konusu olduğunda onu aşmak için mücadele yapmamaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirilen politikalarla engellilerin yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini yükselten tedbirleri almak sosyal devlet olmanın bir gerekliliğidir. Bu anlayışla son yıllarda devletimiz tarafından engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan istihdam şartları, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri gibi birçok hizmetler hızla artmaktadır."
Mesajında, Bolu'da engellilerin istihdam durumu ve sağlanan yardımlarla ilgili bilgi de aktaran Vali Ümit, ilde özel sektörde 935, kamu kurumlarında 414 olmak üzere toplam bin 349 engellinin çalışarak ülkenin kalkınmasına ve güçlenmesine katkıda bulunduğunu, ayrıca bin 598 kişiye engelli maaşı verildiğini bildirdi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Bolu
02 Aralık 2018 Pazar 15:42