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Vali Ümit'in köy ziyaretleri

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Özel İdaresi marifetiyle yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Çaygökpınar ve Kındıra köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

02.10.2019 12:50Vali Ümit'in köy ziyaretleri
Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Özel İdaresi marifetiyle yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Çaygökpınar ve Kındıra köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Ümit ve beraberindeki heyet Çaygökpınar ve Kındıra köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarları ve köylülerle bir araya gelen Ümit, köye yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara açıklamada bulundu.
Yaptığı konuşmada, devlet olarak köylerle ilgili planlama yaparken tüm köyler ve vatandaşlara ellerinden geldiğince hizmet götürmeye çalıştıklarını anlatan Ümit, "Bu hizmetleri yaparken sizlerden sadece devletimiz için hayır dualarınızı istiyoruz. Planlamalarımız, çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da yeni yatırımlarla devam edecek. İnşallah yıl sonuna kadar projelerimiz bitecek." şeklinde konuştu.
Vali Ümit ve beraberindeki heyet, Çaygökpınar ve Kındıra köy ziyaretlerinde ayrıca 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle köylerin yaşlı bireylerini de ziyaret etti.
Ümit'e ziyaretlerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İl Müftüsü Orhan Genç ve İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer eşlik etti.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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