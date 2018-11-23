Vali Ümit, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 17:32



23 Kasım 2018 Cuma 17:32

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Ümit, mesajında, mesleklerin en onurlusu ve hizmetlerin en kutsalını üstlenen, her zaman sevgi ve saygıyla anılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü artan bir mutlulukla kutladığını belirtti.Bu özel günde, insanlara, ailesinden sonra hayatı öğreten, zor anlarında ellerinden tutan, tüm öğrencilerini kendi evladı gibi benimseyip bağrına basan öğretmenlere olan vefa ve minnet borcunun bir kez daha hatırlandığını ifade eden Ümit, şunları kaydetti:"Ülkemiz ve insanlık için hizmet edecek bilim adamları, sanatçılar, devlet adamları, doktorlar, hukukçular, mühendisler ve diğerleri, öğretmenlerimizin öncülüğünde yetişmektedir. Yarınlarımızın mimarları olan öğretmenlerimiz, misyon ve vizyonlarıyla ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonlarına ulaşmasında da şüphesiz en önemli payın sahipleri olacaklardır. Nitekim Başöğretmen Atatürk, 'Öğretmenler! Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.' diyerek öğretmenlik mesleğinin misyonuna ve önemine dikkat çekmiştir."Ümit, gerek Bolu'da, gerekse yurdun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerin gününü kutladığını dile getirdi.