Vali Ünlü, jandarma ve "hudut kartalları"nın bayramını kutladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başındaki jandarma ve Ermenistan sınırındaki "Hudut kartalları"nı ziyaret etti.

26.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:42
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başındaki jandarma ve Ermenistan sınırındaki "Hudut kartalları"nı ziyaret etti.
Ünlü, ilk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanı Ramis Murat Vural ile Iğdır-Ağrı kara yolundaki Suveren Jandarma Kontrol noktasını ziyaret etti.
Burada askerlerin bayramını kutlayan Ünlü, askerlere, güvenlik korucularına ve yoldan geçen vatandaşlara şeker tutup sohbet etti.
Ünlü, daha sonra Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda görevli "hudut kartalları"nı ziyaret etti. Burada 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan tarafından karşılanan Ünlü, askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Ünlü, burada görev başındaki jandarma personelinin bayramını kutladı. Vali Ünlü, jandarma ve ’hudut kartalları’nın bayramını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Iğdır, Güncel, Haber

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