Vali Ustaoğlu, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

11 Aralık 2018 Salı 13:58



11 Aralık 2018 Salı 13:58

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.Fotoğraflar hakkında AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den bilgi alan Ustaoğlu, yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafına oy verdi.Ustaoğlu, fotoğrafların içerikleri nedeniyle çok anlamlı olduğunu ifade ederek, AA'nın gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına her yıl katılmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.