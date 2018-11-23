Vali Ustaoğlu Havalimanında İnceleme Yaptı

23 Kasım 2018 Cuma 12:11



23 Kasım 2018 Cuma 12:11

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Havalimanında incelemelerde bulundu.Vali Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile Trabzon Havalimanını ziyaret ederek, DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın'dan havalimanıyla bilgi aldı.İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Trabzon Havalimanının taşıdığı öneme işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:"Devlet Hava Meydanlarımız ülkemizin ve ilimizin gelişmesi ve kalkınmasında önemli kurumlarımızdandır. Son yıllarda Trabzon Havalimanında yolcu ve inen uçak sayısı bakımından ciddi bir artış söz konusu. 2007 yılında 14 bin 574 uçak ve 1 milyon 482 bin yolcuyken 2017 yılında 29 bin 99 uçak, 4 milyon 158 bin yolcuya ulaşmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen geçen yıla oranla bu yılın ilk 10 ayında yolcu sayısında herhangi bir düşüş yaşanmadı."