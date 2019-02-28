Vali Ustaoğlu'ndan, Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne Ziyaret

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bakanlığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesindeki Fatih
Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.
Vali Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Köksal Hamzaoğlu
ile merkezdeki birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine değinen Ustaoğlu, "Mevcut sağlık hizmetlerinin yanı sıra aşırı kilolu, obezite, sigara bağlılığı gibi sağlık problemleri de bulunan vatandaşlarımıza son derece faydalı hizmetler sunacak bu merkezin teşekkülünde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Vali Ustaoğlu daha sonra Fatih
Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı, Kanser Erken Teşhisi ve Tarama Hizmetleri, Tüberküloz ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele, Diyabet ve Obezite, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları, Psikososyal Destek hizmetleriyle ilgili yapılan sunumu izledi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA