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Vali Ustaoğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

27.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:08Vali Ustaoğlu'ndan Regaip Kandili mesajı
Valisi İsmail Ustaoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, toplumda müstesna yeri ve önemi olan, insanları birbirine yaklaştıran, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran üç ayların habercisi Regaip Kandili'nin tüm inananlara hayırlar getirmesini temenni etti.
Regaip Kandili'nin önemine değinen Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Yaratılış amacı, yüce Rabbimize imanımızı ve onun gereklerini yerine getirme noktasındaki çabamızı sorgulamak için önemli bir fırsat olarak görmemiz gereken bu gecede inanıyorum ki tövbe ve şükür konusunda her birimiz gereken çabayı göstereceğiz. Bu vesileyle başta Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Mevladan niyaz ediyorum."

Regaib Kandili, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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