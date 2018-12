Vali Ustaoğlu: "Şu An Şehrimiz Huzur ve Güvenin En İyi Durumda Olduğu Bir Dönemi Yaşıyor"

06 Aralık 2018 Perşembe 13:21



Trabzon'a 1 ay önce Bitlis'ten atanan Vali İsmail Ustaoğlu, bugün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi."Bu şehrin hizmetkarıyız" diyen Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'da görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bölgeye yabancı olmadığını ifade eden Vali Ustaoğlu konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bölgedeki terör operasyonları ile ilgili soru üzerine konuşan Vali Ustaoğlu "Şu an şehrimiz huzur ve güvenin en iyi durumda olduğu bir dönemi yaşıyor. Şu an bu noktada bir sıkıntımız yok. Yani Trabzonumuzun her yaylasına dağının en zirvesine kadar ulaşılabilecek bir güvenlik ve huzur ikliminin olduğunu buradan rahatlıkla olduğunu söyleyebilirim. Terör örgütü bu bölgeyle alakalı zaman zaman stratejik planlarıyla bu bölgede kendine bir yer bulmaya eylemler yapmaya çalışıyor. Bu bölge duyarlılığıyla Allah'a şükürler olsun bunlara burada mekan tutturacak bir ortamı hiçbir zaman vermedi zaten. Onlarda son çırpınışlarını yaşıyor. Özellikle 2018 bu yıl bu bölge açısından terör örgütüyle mücadelede çok anlamlı bir yıl oldu. Bir çoğu da arananlar listesindeydi, belli kategorilerde arananlardı ve hepsi de burada öldürüldü. Biz sürekli bu konu ile ilgili tabi ki turizm kırılgan bir sektör, özellikle turizmin en önemli şeyi malum huzur ve güvenle alakalı. Bizde bu ilimizin huzur ve güveni noktasında tesis edeceğimiz bu iklimin sürdürülebilirliği açısından ne gerekiyorsa yapacağız. Turizm sektörümüzün de bu noktada en ufak bir şüphesi ve tereddüttü de olmasın. Bütün ekiplerimizle, çok güçlü bir ekibimiz var. Allah razı olsun sayın bakanımız zaten bu noktada nasıl kararlı olduğunu hep birlikte zaten biliyorsunuz. Biz de onun talimatları doğrultusunda ilimizde şu an tüm ekiplerimizle ve kolluk gücümüzün her kademesindeki arkadaşlarımızla birlikte bu şehrin huzur ve güvenini sabote etmeye yönelik her türlü eyleme karşı zaten tedbirlerimizi de aldık. Herhangi bir sıkıntı da inşallah yok" diye konuştu. - TRABZON